«Газпром» намерен отбить у Украины «аппетит» к аресту своей собственности

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Москва, 6 июня. «Газпром» планирует предпринять меры, чтобы отбить у украинских властей «аппетит» к поиску новых активов российской компании для последующего ареста. Об этом во вторник заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Мы все необходимые действия будем предпринимать для того, чтобы и Европа увидела, что происходит, и чтобы аппетит такие действия предпринимать пропал», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины потребовал от Минюста арестовать имущество «Газпрома» в счет уплаты штрафа на 6 млрд долларов за «злоупотребление монопольным положением».