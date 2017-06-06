Обиженный на Трампа мэр Лондона призвал отменить его визит в Великобританию
Лондон, 6 июня. Мэр британской столицы Садик Хан считает, что государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, намеченный на осень этого года, необходимо отменить. Так, несколько твитов, в которых американский лидер раскритиковал мэра Лондона за его слова, сказанные после терактов в британской столице, стали причиной такого заявления.
Слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертного телеканала британского телевидения, приводит газета Daily Telegraph.
«Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем», — отметил мэр Лондона.
По мнению Хана, это не отразится на отношениях и партнерстве Великобритании с США, пишет АиФ.
Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017
Напомним, накануне представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона.