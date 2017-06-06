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Весь мир
Обиженный на Трампа мэр Лондона призвал отменить его визит в Великобританию

Обиженный на Трампа мэр Лондона призвал отменить его визит в Великобританию

13:27  6 Июня 2017
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Обиженный на Трампа мэр Лондона призвал отменить его визит в Великобританию
Лондон, 6 июня. Мэр британской столицы Садик Хан считает, что государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, намеченный на осень этого года, необходимо отменить. Так, несколько твитов, в которых американский лидер раскритиковал мэра Лондона за его слова, сказанные после терактов в британской столице, стали причиной такого заявления.

Слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертного телеканала британского телевидения, приводит газета Daily Telegraph. 

«Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем», — отметил мэр Лондона.

По мнению Хана, это не отразится на отношениях и партнерстве Великобритании с США, пишет АиФ.

Напомним, накануне представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона.

#сша #великобритания #трамп #лондон
Тимур Румянцев
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