Обиженный на Трампа мэр Лондона призвал отменить его визит в Великобританию

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Лондон, 6 июня. Мэр британской столицы Садик Хан считает, что государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, намеченный на осень этого года, необходимо отменить. Так, несколько твитов, в которых американский лидер раскритиковал мэра Лондона за его слова, сказанные после терактов в британской столице, стали причиной такого заявления.

Слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертного телеканала британского телевидения, приводит газета Daily Telegraph.

«Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем», — отметил мэр Лондона.

По мнению Хана, это не отразится на отношениях и партнерстве Великобритании с США, пишет АиФ.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Напомним, накануне представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона.