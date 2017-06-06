В Петербурге впервые раздались два полуденных выстрела в память о погибших подводниках

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Санкт-Петербург, 6 июня. С масштабного дефиле Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы и роты Почетного караула в стенах Петропавловской крепости, в Петербурге стартовал международный конгресс подводников, с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Международный конгресс подводников – ежегодное мероприятие, объединяющее моряков подводного флота многих стран. Он проводится уже в 54-й раз. Конгресс был создан в 1962 году в Париже, по инициативе ветеранов Второй мировой войны Германии и Франции с целью объединения представителей одной из самых героических морских профессии. В Петропавловке сегодня говорили на десятках языках мира. Здесь собрались более 400 ветеранов вооруженных сил из США, Франции, Королевского подводного флота Великобритании, Индии и, разумеется, России.



Жан-Мари Матей, контр-адмирал, бывший военный атташе Франции в России, говорит, что такие встречи намного полезнее для простых людей. Они помогают устанавливать искренние отношения. «Вы знаете, совсем недавно ваш президент Путин приезжал в Париж и встречался с нашим президентом. Это очень правильно и большинство французов к этому факту отнеслись положительно. Люди говорят, что теперь наши отношения станут намного прочнее. Даже придумали такое выражение: на небе наших отношений были маленькие облачка, а теперь они улетели прочь!», — сказал бывший военный атташе Франции в России.

Ровно в полдень корреспондент Федерального агентства новостей стал свидетелем уникального события. Полуденный выстрел стал сегодня полуденным залпом. В честь памяти погибших подводников всего мира и 71-й годовщины снятия минной блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны были сделаны выстрелы одновременно из двух пушек. В историю вошли ветеран отечественного флота Николай Иванов и шведский подводник Ларс Норденберг.



Чуть позже гости Конгресса примут участие в панихиде в память обо всех погибших подводниках. Служба пройдет в Никольском соборе Кронштадта и возложении венков и отдании почестей на мемориале морякам атомного подводного ракетного крейсера «Курск» на Серафимовском кладбище. Закончатся памятные мероприятия возложением венков на воду в акватории Финского залива.

«Главная наша задача — изменить отношение к стране. Отношение не как к противнику, а как к надежному союзнику и великой морской державе», — прокомментировал значимость конгресса Игорь Курдин, председатель Санкт-Петербургского клуба ветеранов подводников.



Право провести Конгресс Петербург получил в прошлом году единогласным решением совета руководителей делегаций стран-участниц, которые собрались в Хорватии. Российские ветераны подводного флота присоединились к Конгрессу в 1998 году. И уже в мае 2000 года Конгресс впервые прошел в России, в ее морской столице – Санкт-Петербурге. Участники Международного конгресса подводников стали первыми, кто оказал помощь и поддержку семьям погибшей 12 августа 2000 года АПРК К-141 «Курск».