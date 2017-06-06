«Яндекс» запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

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Москва, 6 июня. В мобильном приложении «Яндекс.Навигатор» появилась новая функция, которая помогает найти освободившееся место на парковке.

В данный момент сервис доступен только в тестовом режиме для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще пяти городов России.

По словам менеджера «Яндекс.Навигатора» Леонида Александрова, сотрудники компании вместе с картографами собирают данные и расширяют покрытие приложения. В будущем будет создана общая карта, охватывающая весь мир.

Отметим, что сервис «Яндекс.Навигатор», первая версия которого вышла в 2012 году, позволяет построить маршруты с учетом пробок и дорожных ситуаций. Каждый месяц это приложение использует более 11 млн человек.