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Технологии
«Яндекс» запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

«Яндекс» запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

13:02  6 Июня 2017
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«Яндекс» запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

Москва, 6 июня. В мобильном приложении «Яндекс.Навигатор» появилась новая функция, которая помогает найти освободившееся место на парковке.

В данный момент сервис доступен только в тестовом режиме для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще пяти городов России.

По словам менеджера «Яндекс.Навигатора» Леонида Александрова, сотрудники компании вместе с картографами собирают данные и расширяют покрытие приложения. В будущем будет создана общая карта, охватывающая весь мир.

Отметим, что сервис «Яндекс.Навигатор», первая версия которого вышла в 2012 году, позволяет построить маршруты с учетом пробок и дорожных ситуаций. Каждый месяц это приложение использует более 11 млн человек.

#яндекс
Алексей Громов
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