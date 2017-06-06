Пальмира: САА освободила от ИГИЛ ключевые высоты в центральной части провинции Хомс

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Пальмира, 6 июня. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных отрядов ополчения установили контроль над рядом ключевых высот и продолжают штурм позиций ИГ*.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) стратегически важные высоты на северо-востоке от Пальмиры.

Отмечается, что в районе восточного Хомса произошло крупное столкновение с террористами. Атаки боевиков были отражены, сирийские военные захватили большое количество оружия и боеприпасов. Также были уничтожены две «тачанки» «Халифата» вместе с экипажами.

* Организация запрещена на территории РФ.