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Новости Сирии
Пальмира: САА освободила от ИГИЛ ключевые высоты в центральной части провинции Хомс

Пальмира: САА освободила от ИГИЛ ключевые высоты в центральной части провинции Хомс

12:54  6 Июня 2017
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Пальмира: САА освободила от ИГИЛ ключевые высоты в центральной части провинции Хомс

Пальмира, 6 июня. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных отрядов ополчения установили контроль над рядом ключевых высот и продолжают штурм позиций ИГ*.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) стратегически важные высоты на северо-востоке от Пальмиры.

Пальмира: САА освободила от ИГИЛ ключевые высоты в центральной части провинции Хомс

Отмечается, что в районе восточного Хомса произошло крупное столкновение с террористами. Атаки боевиков были отражены, сирийские военные захватили большое количество оружия и боеприпасов. Также были уничтожены две «тачанки» «Халифата» вместе с экипажами.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #пальмира #хомс
Алексей Громов
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