Новости ДНР и ЛНР: новые жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко рассказал о роли русского языка

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Новости ДНР и ЛНР, 6 июня. Русофобов из ПАСЕ наказали деньгами за вранье; осиротевший ребенок в Донецке и другие жертвы ВСУ; Захарченко и Плотницкий о роли русского языка в борьбе Донбасса за независимость.

Русофобов из ПАСЕ наказали деньгами

Россия отказалась платить 11 миллионов евро в Совет Европы (СЕ) в связи с тем, что из-за русофобской политики Запада российская делегация фактически не принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

О том, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о сумме примерно в 11 миллионов евро.

Ранее Россия считалась одним из основных плательщиков в бюджет СЕ наряду с Британией, Германией, Францией, Италией и Турцией.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в апреле 2014 года, обвинив Москву в якобы незаконных действиях в Донбассе и в Крыму.

ВСУ убивают мирных жителей ДНР

Семь мирных жителей ранены при обстреле территории ДНР со стороны позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщает военное командование ДНР. Также сообщается о разрушении более десятка домов на территории Донецкой народной республики.

«За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пять человек были ранены в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, еще двое — в поселках Трудовские и Старомихайловка в Донецке», — рассказал источник в силовых структурах ДНР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечером 4 июня при обстреле артиллерией ВСУ Петровского района Донецка погибла молодая женщина, ее девятилетний сын получил тяжелейшие ранения. Ребенок, за жизнь которого борются врачи, остался круглым сиротой — по сообщению донецкого источника ФАН, ранее его отец погиб, защищая Донбасс от украинской армии.

В ДНР заявили, что за минувшие сутки ВСУ более 70 раз нарушили режим прекращения огня, о десятках обстрелов со стороны позиций украинских силовиков сообщает и военное командование Луганской народной республики.

Захарченко и Плотницкий о роли русского языка в борьбе Донбасса за независимость

В жемчужине Крыма — Ялте — с успехом проходит XI Международный фестиваль «Великое русское слово», который приурочен к Дню русского языка, ежегодно отмечаемому 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Открытие фестиваля, состоявшееся накануне в концертном зале «Юбилейный» в центре Ялты, посетили официальные делегации ДНР и ЛНР во главе с руководителями республик Донбасса — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Открывая фестиваль, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зачитала поздравительное обращение к участникам форума от президента России Владимира Путина.

Как отметил в своем выступлении глава ДНР Александр Захарченко, русский язык — это одна из связующих нитей Донбасса и России.

«Русское слово — великое и многогранное. Но для меня слово — это, прежде всего, оружие. И это оружие, зачастую, может быть опаснее «градов», «смерчей» и «ураганов»», — отметил Захарченко. Глава ДНР также подчеркнул, что на подобных мероприятиях «мощнейшее оружие, которым является язык, оттачивается, закаляется и становиться крепче и надежней».

Захарченко напомнил, что на протяжении 20 лет Киев проводил в Донбассе политику принудительной украинизации, но отнять у дончан их родной русский язык так и не смогли. В настоящее время русский является в ДНР государственным языком.

На форуме выступил и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

После выступления всех официальных лиц для гостей форума свои прославленные хиты исполнил всемирно известный ансамбль «Хор Турецкого».

Фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму ежегодно, начиная с 2007 года. Цель форума — развитие русской культуры и укрепление позиций русского языка.