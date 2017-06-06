Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Новости ДНР и ЛНР: новые жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко рассказал о роли русского языка

Новости ДНР и ЛНР: новые жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко рассказал о роли русского языка

13:39  6 Июня 2017
624

Новости ДНР и ЛНР: жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко о роли русского языка, ложь от Bellingcat

Новости ДНР и ЛНР, 6 июня. Русофобов из ПАСЕ наказали деньгами за вранье; осиротевший ребенок в Донецке и другие жертвы ВСУ; Захарченко и Плотницкий о роли русского языка в борьбе Донбасса за независимость.

Русофобов из ПАСЕ наказали деньгами

Россия отказалась платить 11 миллионов евро в Совет Европы (СЕ) в связи с тем, что из-за русофобской политики Запада российская делегация фактически не принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

О том, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о сумме примерно в 11 миллионов евро.

Ранее Россия считалась одним из основных плательщиков в бюджет СЕ наряду с Британией, Германией, Францией, Италией и Турцией.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в апреле 2014 года, обвинив Москву в якобы незаконных действиях в Донбассе и в Крыму.

Новости ДНР и ЛНР: жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко о роли русского языка, ложь от Bellingcat

ВСУ убивают мирных жителей ДНР

Семь мирных жителей ранены при обстреле территории ДНР со стороны позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщает военное командование ДНР. Также сообщается о разрушении более десятка домов на территории Донецкой народной республики.

«За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пять человек были ранены в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, еще двое — в поселках Трудовские и Старомихайловка в Донецке», — рассказал источник в силовых структурах ДНР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечером 4 июня при обстреле артиллерией ВСУ Петровского района Донецка погибла молодая женщина, ее девятилетний сын получил тяжелейшие ранения. Ребенок, за жизнь которого борются врачи, остался круглым сиротой — по сообщению донецкого источника ФАН, ранее его отец погиб, защищая Донбасс от украинской армии.

В ДНР заявили, что за минувшие сутки ВСУ более 70 раз нарушили режим прекращения огня, о десятках обстрелов со стороны позиций украинских силовиков сообщает и военное командование Луганской народной республики.

Захарченко и Плотницкий о роли русского языка в борьбе Донбасса за независимость

В жемчужине Крыма — Ялте — с успехом проходит XI Международный фестиваль «Великое русское слово», который приурочен к Дню русского языка, ежегодно отмечаемому 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Открытие фестиваля, состоявшееся накануне в концертном зале «Юбилейный» в центре Ялты, посетили официальные делегации ДНР и ЛНР во главе с руководителями республик Донбасса — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Открывая фестиваль, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зачитала поздравительное обращение к участникам форума от президента России Владимира Путина.

Новости ДНР и ЛНР: жертвы ВСУ в Донецке, Захарченко о роли русского языка, ложь от Bellingcat

Как отметил в своем выступлении глава ДНР Александр Захарченко, русский язык — это одна из связующих нитей Донбасса и России.

«Русское слово — великое и многогранное. Но для меня слово — это, прежде всего, оружие. И это оружие, зачастую, может быть опаснее «градов», «смерчей» и «ураганов»», — отметил Захарченко. Глава ДНР также подчеркнул, что на подобных мероприятиях «мощнейшее оружие, которым является язык, оттачивается, закаляется и становиться крепче и надежней».

Захарченко напомнил, что на протяжении 20 лет Киев проводил в Донбассе политику принудительной украинизации, но отнять у дончан их родной русский язык так и не смогли. В настоящее время русский является в ДНР государственным языком.

На форуме выступил и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

После выступления всех официальных лиц для гостей форума свои прославленные хиты исполнил всемирно известный ансамбль «Хор Турецкого».

Фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму ежегодно, начиная с 2007 года. Цель форума — развитие русской культуры и укрепление позиций русского языка.

#днр #донбасс #захарченко #лнр #плотницкий #мн17
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть