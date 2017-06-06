Молодая девушка насмерть замерзла под Петербургом

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Санкт-Петербург, 6 июня. В понедельник в расположенном в непосредственной близости от Петербурга населенном пункте Отрадное была обнаружена молодая женщина с сильным переохлаждением. Прохожие немедленно вызвали девушке скорую, однако она скончалась по дороге в больницу.

Как стало известно, 18-летняя девушка была обнаружена неподалеку от гаражей на земле. Врачи скорой боролись за ее жизнь, однако не сумели довезти ее до больницы. Несмотря на то, что началось лето, ночью температура опускается очень сильно, что и привело к гибели девушки.

Следственные органы, как отмечает «Свободная пресса», сообщили, что погибшая девушка вела антисоциальный образ жизни, состояла на учете в полиции и употребляла алкоголь и наркотики.