Секретную лабораторию по изготовлению амфетамина обнаружили в Москве

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Москва, 6 июня. Домашняя лаборатория по производству амфетамина обнаружена московскими полицейскими. По словам источника в правоохранительных органах, двое подозреваемых в производстве наркотиков были задержаны.

Как стало известно, на месте были обнаружены и изъяты три бутылки с белым веществом, а также пластиковые маски с остатками того же вещества и шприцы.

По словам самих задержанных, содержимое бутылок использовалось ими для изготовления амфетамина, передает телеканал «360».

Напомним, несколько дней назад ФСБ задержала группу людей, которые производили и впоследствии сбывали синтетические наркотики в Москве.