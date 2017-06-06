ЕС намерен продлить антироссийские санкции на июньском саммите

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 6 июня. Евросоюз планирует продлить антироссийские экономические санкции на саммите 22-23 июня, сообщил источник из европейских дипломатических кругов.

Евросоюз на июньском саммите 28 стран планирует продлить экономические санкции в отношении Российской Федерации, рассказал диписточник. По его словам, участники саммита обсудят ограничительные меры в отношении России и примут решение об их продлении. Вероятней, антироссийские санкции будут продлены на шесть месяцев, как это было ранее.