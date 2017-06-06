Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
ЕС намерен продлить антироссийские санкции на июньском саммите

ЕС намерен продлить антироссийские санкции на июньском саммите

15:45  6 Июня 2017
230

ЕС намерен продлить антироссийские санкции на июньском саммите

Брюссель, 6 июня. Евросоюз планирует продлить антироссийские экономические санкции на саммите 22-23 июня, сообщил источник из европейских дипломатических кругов. 

Евросоюз на июньском саммите 28 стран планирует продлить экономические санкции в отношении Российской Федерации, рассказал диписточник. По его словам, участники саммита обсудят ограничительные меры в отношении России и примут решение об их продлении. Вероятней, антироссийские санкции будут продлены на шесть месяцев, как это было ранее. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть