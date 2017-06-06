Житель Югры ударом кулака убил грудного ребенка, не справившись с пеленками

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Ханты-Мансийск, 6 июня. Житель города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе получил 15 лет колонии особого режима за убийство своего двухмесячного сына.

Мужчина разозлился на ребенка, когда понял, что не может справиться с пеленками. В ярости он нанес два удара кулаком по голове младенца, причинив ему смертельную черепно-мозговую травму.

Отец пытался реанимировать малыша, сжимая ему грудь руками, однако в результате лишь нанес закрытую травму грудной клетки. Ребенок погиб на месте. В итоге суд признал мужчину в умышленном убийстве. При вынесении вердикта был учтен факт рецидива, а также готовности подсудимого сотрудничать со следствием, сообщает Ura.ru.