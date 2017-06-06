Украинский лайнер «Генерал Ватутин» после ночи в Крыму рванул в Ростов вместо Одессы

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Киев, 6 июня. Украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс и вместо захода в Одессу взял курс на Крым.

По данным портала «Думская», минувшую ночь лайнер провел у южного берега полуострова, в настоящее время он движется в Ростов-на-Дону.

Издание уточняет, что в горящий круиз «Генерал Ватутин» отправился 1 июня. Предполагалось, что выйдя из Киева, он приплывет в Одессу, однако этого не произошло. Вместо этого корабль двинулся из Херсона в Измаил, а после совершил переход в Вилково. Из Вилково лайнер вышел накануне в пять утра и двинулся к Крыму. Переночевав у южного берега полуострова, «Ватутин» поплыл в Ростов-на-Дону.

Туры на «Ватутине» организует круизная компания «Червона Рута». Ее представили утверждают, что что не владеют информацией о передвижениях лайнера.

