Ученые назвали топ-5 продуктов, которые продлят работу суставов

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Нью-Йорк, 6 июня. Ученые назвали продукты, которые позволяют сохранять суставы здоровыми на долгий срок.

Выяснилось, что обыкновенный желатин способен продлить эластичность суставов. Он содержит питательные вещества, необходимые организму человека для производства коллагена. Ученые утверждают, что всего 10 вишен в день способны защитить человека от подагры. Это заболевание суставов и тканей, связанное с нарушением обмена веществ.

Специалисты считают, что обычный гранатовый сок снижает воспаление суставов при остеопорозе. В список «полезных для суставов» продуктов также попали рыбий жир, который снижает болевые ощущения при артрите и снижает утреннюю скованность суставов, которую ощущают многие люди.

В ходе длительных исследований ученые установили, что вещество олеокантал, которое находится в составе оливкового масла, оказывает противовоспалительное действие, сообщает Inforeactor.