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Украина
Брат Ющенко выяснил, что древние греки говорили на украинском

Брат Ющенко выяснил, что древние греки говорили на украинском

12:55  6 Июня 2017
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Брат Ющенко выяснил, что древние греки говорили на украинском
Киев, 6 июня. Брат бывшего президента Виктора Ющенко заявил, что древнегреческие философы говорили на украинском языке. По словам Петра Ющенко, позиционирующего себя историком, Диоген даже предлагал утвердить украинский язык в качестве государственного.

«Украина, которая стоит на границе, — да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации»,  — заявил депутат Рады местным СМИ.

Сам экс-лидер Незалежной Виктор Ющенко ранее отметился заявлениями о том, что Фёдор Достоевский, Илья Репин и Петр Чайковский, оказывается, являются представителями «уникальной украинской цивилизации». 

А нынешний президент Украины Петр Порошенко назвал дочь Ярослава Мудрого истинной украинкой. 
 

#ющенко
Ярослава Замысловатова
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