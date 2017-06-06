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Политика
Путин наградил орденом Дружбы бывшего президента Сербии

Путин наградил орденом Дружбы бывшего президента Сербии

14:00  6 Июня 2017
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Путин наградил орденом Дружбы бывшего президента Сербии

Москва, 6 июня. Бывший президент Сербии Томислав Николич награжден орденом Дружбы в соответствии с указом, который подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Как говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, экс-президент Сербии награжден «за большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и дружественных связей между Российской Федерацией и Республикой Сербией». 

Путин наградил орденом Дружбы бывшего президента Сербии

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Белград заявил, что Россия должна укрепить торгово-экономические связи с Сербией. 

1 июня глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что Сербия не намерена вступать в НАТО, при этом она настроена на развитие позитивных отношений с Россией в политическом и экономическом плане. 

#путин #россия #сербия #николич
Тимур Румянцев
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