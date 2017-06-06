Путин наградил орденом Дружбы бывшего президента Сербии

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Москва, 6 июня. Бывший президент Сербии Томислав Николич награжден орденом Дружбы в соответствии с указом, который подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, экс-президент Сербии награжден «за большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и дружественных связей между Российской Федерацией и Республикой Сербией».

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Белград заявил, что Россия должна укрепить торгово-экономические связи с Сербией.

1 июня глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что Сербия не намерена вступать в НАТО, при этом она настроена на развитие позитивных отношений с Россией в политическом и экономическом плане.