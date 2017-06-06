ГИБДД объяснила приостановку выдачи международных водительских прав в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 июня. Управление ГИБДД по Петербургу приостановило выдачу международных водительских прав в связи с отсутствием бланков для них.

«Буквально на днях мы должны получить бланки из других регионов России. Точной даты сказать не можем. Как только бланки поступят, замена прав будет возобновлена», — пояснил представитель УГИБДД.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», несколько бланков осталось в отделах госавтоинспекции на шоссе Революции и Северном проспекте.