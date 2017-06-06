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Ученые обнаружили неожиданную причину аномально холодного лета-2017

Ученые обнаружили неожиданную причину аномально холодного лета-2017

14:14  6 Июня 2017
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Российские ученые объяснили аномальные холода воздействием китайского спутника

Москва, 6 июня. Исследователи, изучающие причины, которые привели к столь холодной весне и началу лета в северном полушарии, нашли неожиданную причину аномальных холодов. Ряд ученых уверен, что погоду на планете меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который проводит на орбите квантовые эксперименты.

Китайские ученые отрабатывают с помощью спутника приемы квантовой связи и квантовой телепортации — в космических условиях проведение таких испытаний гораздо проще. По данным ученых, в ходе последних испытаний произошел выброс так называемых отрицательных аэроионов, которые способны повлиять на состав земной атмосферы.

Российские ученые объяснили аномальные холода воздействием китайского спутника

«Со временем концентрация этих частиц придет в норму, однако сам факт квантового воздействия на погоду вызывает у нас серьезные опасения», —  утверждают ученые.

Валентин Меликов
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