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Новости Сирии
Сирия новости 6 июня 12.30: САА штурмует территории на западе Алеппо, ИГ казнит своих бойцов в Ракке

Сирия новости 6 июня 12.30: САА штурмует территории на западе Алеппо, ИГ казнит своих бойцов в Ракке

12:35  6 Июня 2017
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САА штурмует территории на западе Алеппо

Сирия, 6 июня. САА штурмует Анаданскую равнину на западе от Алеппо. Террористы ИГ* казнили семерых своих бойцов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки. ССА** открыла огонь по позициям САА вблизи аэропорта на юго-востоке Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): штурмует северную часть Анаданской равнины к северо-западу от Алеппо; освободила районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон на востоке Хомса, уничтожила более 30 радикалов ИГ к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): выпустило семь мин в районе города Джубб Аль-Джарра на востоке Хомса; атаковало позиции САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; штурмует укрепрайоны САА вблизи высот Тал Умм Аббуд, Тал Сирия Тел и Тала Сануфа в Дейр эз-Зоре; казнило семерых своих бойцов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки; потеряло район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): провела обстрел позиций САА вблизи аэропорта Аль-Дмер на юго-востоке провинции Дамаск; ведет бои с САА в районе Заза, Термаль Саны и Сабаа Бияра в юго-восточной части провинции Хомс.

Курды: отбили атаку боевиков ССА в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна на севере Алеппо.

Международная коалиция: наносит авиаудары по городу Ракка, есть мирные жертвы.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — юго-восток Дамаска

Столкновения в юго-восточной части региона продолжаются. Боевики обстреляли из ракетных установок «Град» позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи аэропорта Аль-Дмер, сообщает оппозиционный военный источник в соцсети Twitter (so_ria98). Никаких данных о нанесенном исламистами уроне не поступало.

Напомним, накануне истребитель сирийских ВВС был сбит боевиками в Сирийской пустыне. Самолет упал в районе Даква, расположенном в 60 км к востоку от Дамаска и примерно в 38 км к востоку от международного аэропорта столицы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВКС с воздуха и союзных войск, добились значительного успеха в боях с радикалами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми США, вдоль сирийско-иорданской границы.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вместе с Национальными силами обороны****** (NDF) начала новое наступление на северо-западе региона сегодня утром, передают местные источники информационного агентства Al Masdar News. Подразделения правительственных войск во главе со спецотрядами «Тигры» вместе с проправительственными ополчениями штурмовали северную часть Анаданской равнины. Если атака окажется успешной, сегодня сирийская арабская армия установит огневой контроль над северо-восточной частью населенного пункта Хейян, сообщает AMN.

Между тем на севере провинции бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) отбили атаку боевиков «свободной армии» в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна. В ходе противостояния двое радикалов «свободной армии» были уничтожены, сообщает информационный портал Al Manar News.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Правительственные войска САР продолжают развивать наступление в восточной части Хомса в районе Пальмиры. Тем не менее боевики «Исламского государства»* оказывают ожесточенное сопротивление сирийской армии на данном направлении.  Так, террористы ИГИЛ выпустили семь крупнокалиберных мин по позициям армии САР в районе Джубб Аль-Джарры, передает информагентство Al Manar News. Сведения о потерях САА пока не оглашались. Радикалы ИГ вновь пытаются прорвать оборону САА вблизи древнего города. Террористы ИГ используют беспилотники для уничтожения инфраструктуры газовых и нефтяных полей в районе Хувесиса, сообщают корреспонденты ФАН. Тем не менее достичь успеха на данном направлении боевикам ИГ не удается.

Вдоль дороги на Дейр эз-Зор армия Башара Асада вместе с союзниками освободила районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон примерно в 45 км к северо-востоку от деревни Ульяния. Благодаря этим успехам, САА заняла хорошие позиции для дальнейшего наступления на насосную станцию «T-3».

В ходе столкновений радикалы ИГИЛ несут серьезные потери. По словам источника информагентства Al Masdar News, более 30 террористов ИГ были ликвидированы, а также были уничтожены по меньшей мере пять тяжелых боевых машин.

Ожесточенные столкновения между исламистами «свободной армии» и проправительственными силами происходят в районах Заза, Термаль Саны и Сабаа Бияра. Источник в Twitter (osodalshrqia_en), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что сирийская армия понесла потери в живой силе. Тем не менее официальные источники данную информацию пока не подтвердили.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» сегодня ночью совершили еще одно нападение на западной окраине Дейр эз-Зора, атаковав позиции сирийской армии около базы 137-й артиллерийской бригады правительственных войск.

Радикалы ИГ бросили СВУ в направлении укреплений армии САР в районе Аль-Панорама, в результате чего произошел мощный взрыв. Не сумев удержать свои линии, солдаты сирийской армии были вынуждены покинуть несколько контрольно-пропускных пунктов в районе, передает ливанское информагентство Al Masdar News.

Тем временем информационный портал Al Manar News сообщает, что правительственные войска при поддержке ВВС Сирии отбили атаку террористов ИГИЛ вблизи района Аль-Панорама. Кроме того, в ходе боев было ликвидировано порядка девяти боевиков ИГ.

Как сообщает информагентство AMN, в настоящее время радикалы ИГ штурмуют позиции правительственных сил вблизи вершин Тал Умм Аббуд, Тал Сирия Тел и Тала Сануфа. Однако добиться каких-либо успехов террористы ИГ пока не смогли. Бои ведутся до сих пор.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) вместе курдскими отрядами YPG продолжает наступление на административный центр региона. Военные самолеты международной коалиции во главе с США тем временем наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков «Исламского государства». Под удары коалиционной авиации вновь попали мирные жители Ракки. По данным военного источника в Twitter (Mahammed_Libya), 21 человек погиб в результате авиаудара коалиции.

Террористы ИГИЛ устраивают очередные показательные казни своих бойцов. Боевики ИГ казнили семерых радикалов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки за дезертирство, сообщает информационное агентство Al Manar News.

Ирак

Силы народной мобилизации продолжают освобождать территории в западной части провинции Ниневия. Бойцы проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили у террористов ИГИЛ район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар. Боевики ИГИЛ  в ходе столкновений несут потери в живой силе и технике. Напомним, недавно солдатам ополчения удалось освободить стратегический город Баадж, а также прилегающие к нему деревни.

Бойцы «Хашд Аш-Шааби» продолжают с боями продвигаться вдоль сирийско-иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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