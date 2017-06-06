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Сирия, 6 июня. САА штурмует Анаданскую равнину на западе от Алеппо. Террористы ИГ* казнили семерых своих бойцов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки. ССА** открыла огонь по позициям САА вблизи аэропорта на юго-востоке Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): штурмует северную часть Анаданской равнины к северо-западу от Алеппо; освободила районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон на востоке Хомса, уничтожила более 30 радикалов ИГ к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): выпустило семь мин в районе города Джубб Аль-Джарра на востоке Хомса; атаковало позиции САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; штурмует укрепрайоны САА вблизи высот Тал Умм Аббуд, Тал Сирия Тел и Тала Сануфа в Дейр эз-Зоре; казнило семерых своих бойцов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки; потеряло район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): провела обстрел позиций САА вблизи аэропорта Аль-Дмер на юго-востоке провинции Дамаск; ведет бои с САА в районе Заза, Термаль Саны и Сабаа Бияра в юго-восточной части провинции Хомс.

Курды: отбили атаку боевиков ССА в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна на севере Алеппо.

Международная коалиция: наносит авиаудары по городу Ракка, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

Столкновения в юго-восточной части региона продолжаются. Боевики обстреляли из ракетных установок «Град» позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи аэропорта Аль-Дмер, сообщает оппозиционный военный источник в соцсети Twitter (so_ria98). Никаких данных о нанесенном исламистами уроне не поступало.

Напомним, накануне истребитель сирийских ВВС был сбит боевиками в Сирийской пустыне. Самолет упал в районе Даква, расположенном в 60 км к востоку от Дамаска и примерно в 38 км к востоку от международного аэропорта столицы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВКС с воздуха и союзных войск, добились значительного успеха в боях с радикалами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми США, вдоль сирийско-иорданской границы.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вместе с Национальными силами обороны****** (NDF) начала новое наступление на северо-западе региона сегодня утром, передают местные источники информационного агентства Al Masdar News. Подразделения правительственных войск во главе со спецотрядами «Тигры» вместе с проправительственными ополчениями штурмовали северную часть Анаданской равнины. Если атака окажется успешной, сегодня сирийская арабская армия установит огневой контроль над северо-восточной частью населенного пункта Хейян, сообщает AMN.

Между тем на севере провинции бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) отбили атаку боевиков «свободной армии» в районе деревень Жамла и Дива в пригороде Африна. В ходе противостояния двое радикалов «свободной армии» были уничтожены, сообщает информационный портал Al Manar News.

Провинция Хомс

Правительственные войска САР продолжают развивать наступление в восточной части Хомса в районе Пальмиры. Тем не менее боевики «Исламского государства»* оказывают ожесточенное сопротивление сирийской армии на данном направлении. Так, террористы ИГИЛ выпустили семь крупнокалиберных мин по позициям армии САР в районе Джубб Аль-Джарры, передает информагентство Al Manar News. Сведения о потерях САА пока не оглашались. Радикалы ИГ вновь пытаются прорвать оборону САА вблизи древнего города. Террористы ИГ используют беспилотники для уничтожения инфраструктуры газовых и нефтяных полей в районе Хувесиса, сообщают корреспонденты ФАН. Тем не менее достичь успеха на данном направлении боевикам ИГ не удается.

Вдоль дороги на Дейр эз-Зор армия Башара Асада вместе с союзниками освободила районы Аль-Альб, Бир-Далон и Шарат-Далон примерно в 45 км к северо-востоку от деревни Ульяния. Благодаря этим успехам, САА заняла хорошие позиции для дальнейшего наступления на насосную станцию «T-3».

В ходе столкновений радикалы ИГИЛ несут серьезные потери. По словам источника информагентства Al Masdar News, более 30 террористов ИГ были ликвидированы, а также были уничтожены по меньшей мере пять тяжелых боевых машин.

Ожесточенные столкновения между исламистами «свободной армии» и проправительственными силами происходят в районах Заза, Термаль Саны и Сабаа Бияра. Источник в Twitter (osodalshrqia_en), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что сирийская армия понесла потери в живой силе. Тем не менее официальные источники данную информацию пока не подтвердили.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» сегодня ночью совершили еще одно нападение на западной окраине Дейр эз-Зора, атаковав позиции сирийской армии около базы 137-й артиллерийской бригады правительственных войск.

Радикалы ИГ бросили СВУ в направлении укреплений армии САР в районе Аль-Панорама, в результате чего произошел мощный взрыв. Не сумев удержать свои линии, солдаты сирийской армии были вынуждены покинуть несколько контрольно-пропускных пунктов в районе, передает ливанское информагентство Al Masdar News.

Тем временем информационный портал Al Manar News сообщает, что правительственные войска при поддержке ВВС Сирии отбили атаку террористов ИГИЛ вблизи района Аль-Панорама. Кроме того, в ходе боев было ликвидировано порядка девяти боевиков ИГ.

Как сообщает информагентство AMN, в настоящее время радикалы ИГ штурмуют позиции правительственных сил вблизи вершин Тал Умм Аббуд, Тал Сирия Тел и Тала Сануфа. Однако добиться каких-либо успехов террористы ИГ пока не смогли. Бои ведутся до сих пор.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) вместе курдскими отрядами YPG продолжает наступление на административный центр региона. Военные самолеты международной коалиции во главе с США тем временем наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков «Исламского государства». Под удары коалиционной авиации вновь попали мирные жители Ракки. По данным военного источника в Twitter (Mahammed_Libya), 21 человек погиб в результате авиаудара коалиции.

Террористы ИГИЛ устраивают очередные показательные казни своих бойцов. Боевики ИГ казнили семерых радикалов в деревне Хурбат Сааб на западе Ракки за дезертирство, сообщает информационное агентство Al Manar News.

Ирак

Силы народной мобилизации продолжают освобождать территории в западной части провинции Ниневия. Бойцы проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили у террористов ИГИЛ район Аль-Хаббаза к югу от аэропорта Синджар. Боевики ИГИЛ в ходе столкновений несут потери в живой силе и технике. Напомним, недавно солдатам ополчения удалось освободить стратегический город Баадж, а также прилегающие к нему деревни.

Бойцы «Хашд Аш-Шааби» продолжают с боями продвигаться вдоль сирийско-иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)