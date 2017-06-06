Турция сделала жесткое предупреждение курдам, штурмующим Ракку

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Анкара, 6 июня. Турецкие войска незамедлительно нанесут удар по силам курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF), в случае, если в Анкаре решат, что начатая курдами операция по освобождению Ракки от террористов «Исламского государства»* представляет собой угрозу турецким интересам. Об этом заявил сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Напомним, сегодня утром стало известно, что курдские силы, поддержку которым оказывает Пентагон, приступили к активной фазе операции по освобождению занятой ИГ* Ракки, которая известна как «столица» «Исламского государства» в Сирии. Несмотря на то, что ИГ является общим врагом, Анкара считает усиление курдских формирований недопустимым.

Ранее, напомним, иракские курды объявили о проведении референдума о независимости и создании суверенного Курдистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что «курды пожалеют о своем решении».

* Организация запрещена на территории РФ.