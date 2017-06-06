Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Турция сделала жесткое предупреждение курдам, штурмующим Ракку

Турция сделала жесткое предупреждение курдам, штурмующим Ракку

12:24  6 Июня 2017
869

Турция сделала жесткое предупреждение курдам, штурмующим Ракку

Анкара, 6 июня. Турецкие войска незамедлительно нанесут удар по силам курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF), в случае, если в Анкаре решат, что начатая курдами операция по освобождению Ракки от террористов «Исламского государства»* представляет собой угрозу турецким интересам. Об этом заявил сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Турция сделала жесткое предупреждение курдам, штурмующим Ракку

Напомним, сегодня утром стало известно, что курдские силы, поддержку которым оказывает Пентагон, приступили к активной фазе операции по освобождению занятой ИГ* Ракки, которая известна как «столица» «Исламского государства» в Сирии. Несмотря на то, что ИГ является общим врагом, Анкара считает усиление курдских формирований недопустимым.

Ранее, напомним, иракские курды объявили о проведении референдума о независимости и создании суверенного Курдистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что «курды пожалеют о своем решении».

* Организация запрещена на территории РФ.

#йылдырым
Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть