Центробанк РФ обвинил холодную весну в ускорении инфляции

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Плохая погода в России этой весной может привести к снижению урожая и, как следствие, ускорению инфляции в третьем квартале текущего года. Как говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка России «О чем говорят тренды», оживление спроса станет другим фактором инфляционного давления до конца 2017 года.

В документе отмечается, что «на этом фоне сохраняются риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте».

Так, факторами увеличения инфляции в апреле стало ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и некоторые виды услуг. В настоящее время за счет снижения неопределенности на фоне постепенного замедления инфляции и инфляционных ожиданий экономика получила поддержку, что отражается в прогнозе роста ВВП.

Как считают эксперты Центробанка, экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Аналитики отмечают, что укрепившийся в январе–апреле 2017 года рубль может продолжить свое действие как минимум до середины лета, передает газета «Известия».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что 2017 году удастся добиться 4% уровня инфляции,