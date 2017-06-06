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Общество
Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане возле Казанского собора

Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане возле Казанского собора

12:05  6 Июня 2017
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Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане возле Казанского собора

Санкт-Петербург, 6 июня. Неизвестные хулиганы залили шампунь в работающий фонтан возле Казанского собора, в результате чего вода быстро покрылась пеной.

«Водоканал Петербурга» был вынужден отключить фонтан, поскольку мыльная вода сильно вредит оборудованию. В настоящий момент специалисты сливают воду и промывают чашу. Ожидается, что фонтан вновь будет запущен в 13.00.

Отметим, что фонтан у Казанского собора оказался не первой жертвой «пенных хулиганов». Ранее аналогичная судьба постигла фонтан, установленный в сквере на Манежной площади.

Геннадий Плющев
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