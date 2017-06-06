Бывший боец UFC получил пожизненный срок за изнасилование и избиение порноактрисы

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Лас-Вегас, 6 июня. Бывший участник боев UFC Джонатан Коппенхейвер получил пожизненный срок за изнасилование и избиение своей бывшей подруги, актрисы порнофильмов Кристи Мак.

Инцидент произошел в 2014 году. Коппенхейвер пришел домой к Мак, где обнаружил ее вместе с другом Кори Томасом. Ревнивый боец сломал гостю нос и вывихнул плечо, после чего изнасиловал свою подругу и жестоко ее избил. В итоге девушка получила несколько переломов. Врачи диагностировали у нее прокол легкого.

Претендовать на досрочный выход из тюрьмы Коппенхейвер сможет, когда ему исполнится 71 год. И даже в этом случае его освобождение не гарантировано, пишет «Свободная пресса».