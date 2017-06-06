Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Бывший боец UFC получил пожизненный срок за изнасилование и избиение порноактрисы

Бывший боец UFC получил пожизненный срок за изнасилование и избиение порноактрисы

12:37  6 Июня 2017
151

Бывший боец UFC получил пожизненный срок за изнасилование и избиение порноактрисы

Лас-Вегас, 6 июня. Бывший участник боев UFC Джонатан Коппенхейвер получил пожизненный срок за изнасилование и избиение своей бывшей подруги, актрисы порнофильмов Кристи Мак.

Инцидент произошел в 2014 году. Коппенхейвер пришел домой к Мак, где обнаружил ее вместе с другом Кори Томасом. Ревнивый боец сломал гостю нос и вывихнул плечо, после чего изнасиловал свою подругу и жестоко ее избил. В итоге девушка получила несколько переломов. Врачи диагностировали у нее прокол легкого.

Претендовать на досрочный выход из тюрьмы Коппенхейвер сможет, когда ему исполнится 71 год.  И даже в этом случае его освобождение не гарантировано, пишет «Свободная пресса».

#изнасилование #порноактриса
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть