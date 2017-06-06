Шнуров стал героем, меняющим Петербург

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Санкт-Петербург, 6 июня. Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил от журнала «Собака.ру» специальную премию в номинации «Герой, меняющий город». Церемония вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в понедельник в Театре музыкальной комедии.

Среди других номинантов премии оказались такие петербуржцы, как прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, а также дизайнер модного дома Татьяна Парфенова, актер Данила Козловский и центральный нападающий СКА Павел Дацюк. По традиции церемонию вела Ксения Собчак.

Сам Шнуров на церемонию не явился, сославшись на занятость, поэтому статуэтку, положенную «Герою, меняющему город», получала его клипмейкер Анна Пармас, позже получившая и свою статуэтку собаки в номинации «Кино и ТВ».