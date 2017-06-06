Евгения Васильева не заинтересована в выставках в России

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Москва, 6 июня. Экс-чиновница министерства обороны России Евгения Васильева окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна. В самой школе она была лучшей на своем курсе, и теперь дипломированный художник современного искусства, абстракционист.

Сейчас у Евгении несколько проектов — это картины и инсталляции, которые имеют пока только книжные воплощения. То есть она публикует свои работы только в виде книг. И как говорят в ее окружении, в выставках на территории России Васильева не заинтересована. И в ближайшее время широкая публика вряд ли сможет увидеть ее картины на территории нашей страны.

Правда, есть информация, что Евгения Васильева может принять участие в крупной выставке современного искусства в Лондоне. Но эта информация пока на уровне слухов.