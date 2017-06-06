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Россия
Жителям четырех регионов РФ запретили носить оружие

Жителям четырех регионов РФ запретили носить оружие

12:05  6 Июня 2017
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Жителям четырех регионов РФ запретили носить оружие

Москва, 6 июня. Запрет на ношение любого оружия частными лицами вступил в силу в четырех регионах РФ. С 1 июня любое оружие, даже официально зарегистрированное, вплоть до травматического, при переносе на улице, в общественном транспорте, перевозке в машине будет считаться нарушением, за которое придется заплатить административный штраф.

Запрет начал действовать в Москве, Петербурге, Казани и Сочи в связи со вступлением в силу Указа президента РФ от 9 мая 2017 года об  усилении мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Ранее предполагалось, что зоны «оружейного табу» будут обозначены исключительно местами проведения соревнований и массовых мероприятий, однако в итоге было принято решение запретить ношение оружие на всей территории этих регионов. 

Ярослава Замысловатова
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