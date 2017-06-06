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Россия
«Почте России» не хватает средств на полное переоснащение предприятия оргтехникой

«Почте России» не хватает средств на полное переоснащение предприятия оргтехникой

12:00  6 Июня 2017
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«Почте России» не хватает средств на полное переоснащение предприятия оргтехникой

Москва, 6 июня. В этом году заканчивается программа по переоснащению «Почты России» оргтехникой, запущенная в 2014 году. Так как последний раз компьютеры менялись в 2009 году, некоторые из них настолько устарели и износились, что после списания их невозможно использовать — только уничтожать.

Переоснащение проводят этапами и сразу по всем регионам России. В основном, в почтовых отделениях устанавливают российские компьютеры «Аквариус», главное достоинство которых — приемлемая цена.

Однако программа переоснащения почтовых отделений будет включать в себя непосредственно ту оргтехнику, которая задействована в обслуживании населения. Внутренние компьютеры, используемые для ведения внутренней переписки и документации, меняться не будут — не хватает средств.

«Почте России» не хватает средств на полное переоснащение предприятия оргтехникой

Генеральная прокуратура России провела проверку по факту премирования руководства «Почты России» за 2014–2015 годы на 270 миллионов рублей, в результате чего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая рассчитала завышенный в 8 раз должностной оклад генеральному директору ФГУП «Почты России» Дмитрию Страшнову.

Валентин Меликов
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