Совфед разберется с провокаторами: Вассерман предсказал борьбу РФ против наглого Запада

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Уже завтра в Совете Федерации пройдет совещание, где депутаты обсудят противодействие против иностранного вмешательства в жизнь России. Точнее — в ее политические процессы. Возможно, будет даже создана специальная комиссия. Чем она займется и как будет отвечать агрессии из-за рубежа? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, западные страны вроде США и их союзников по НАТО обязательно попытаются повлиять на ход президентской избирательной кампании в России. Уверенность основана на опыте: такие попытки влияния обычно активизируются под каждый избирательный цикл, и вряд ли 2018 год станет в этом плане исключением.

Он уверен: создание в рамках Совфеда соответствующей комиссии назрело. Она будет мониторить негативную практику в отношении России и реагировать. Часто даже с помощью подготовки поправок в российское законодательство, которые помешают дальнейшему западному вмешательству. Как считает сенатор, сложившаяся ситуация в мире наверняка заставит комиссию работать долго.

В то же время первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров поостерегся давать какие-то комментарии ФАН перед парламентскими слушаниями и предложил сначала дождаться решения депутатов в среду.

«Такой шаг назрел, необходимо проводить работу. Но наилучшая оборона против противника в лице Запада, его СМИ — создание серьезной базы внутри страны. Нужно больше работать с молодежью, строить в каждой школе спортивные площадки, спонсировать патриотическое кино, строить и восстанавливать храмы. Понятно, что есть враги, которые будут нас ругать, им надо отвечать адекватно и примерами внутри России. Не только словом. но и делом», — считает депутат Госдумы Александр Шерин.

Как считает, в свою очередь, политический консультант Анатолий Вассерман, дел у новой комиссии будет несметное множество.

«Думаю, что главное направление ее деятельности — расследование действий различных провокаторов вроде Алексея Навального, вызывающих людей на заведомо недопустимые публичные действия. Что значит заведомо недопустимые? В свое время так называемое гражданское движение «Стратегия 31» призывало 31-го числа каждого месяца выходить на митинги в защиту статьи 31 Конституции. Эта статья говорит о том, что народ имеет право на различные публичные акции вроде митингов, демонстраций», — говорит эксперт ФАН.

Но сторонники этой стратегии при этом деликатно умалчивали, что по общепринятым демократическим правилам свободы одних людей не могут препятствовать равным свободам других людей.

«В частности, борцы за «Стратегию 31» постоянно пытались собираться именно в тех местах, где их пребывание могло в максимальной степени осложнить жизнь столичного мегаполиса. Они постоянно требовали, чтобы им разрешили собираться на углу Садового кольца и Тверской улицы. При этом уже было известно по печальному опыту, что эти товарищи однажды уже пытались перекрывать перекресток Тверской и Бульварного кольца и заблокировали его настолько основательно, что только вмешательство ОМОНа спасло их от разъяренных водителей, которые уже доставали монтировки», — вспоминает Вассерман.

До тех пор, пока была техническая возможность за несколько секунд вывести митингующих на один из самых оживленных перекрестков Москвы и заблокировать движение сразу по двум ключевым направлениям, сторонникам стратегии не позволяли митинговать на площади Маяковского.

«Но когда площадь реконструировали, одним из побочных эффектов этих работ оказалось то, что сейчас от места, пригодного для митингов, невозможно быстро выйти на проезжую часть. Митинги автоматически стали безопасны и активисты сразу потеряли интерес к месту, поскольку прекрасно поняли: эти демонстрации не представляют опасности для общественного порядка, а их это не устраивает. Это пример того, почему какие-то акции могут быть заведомо запрещены. Есть места, где любая акция неизбежно и чисто технически, вне зависимости от желания организаторов, превращается в нарушение общественного порядка», — продолжает он.

По его словам, с провокаторами, которые такие акции пытаются организовать, будут разбираться. В частности, разберутся и с Навальным и с его недавними провокациями, направленными против детей.

«Человек считается ребенком, пока он не способен предвидеть отдаленные последствия своих действий. Именно поэтому его и можно толкнуть на общественно опасные действия. Любой, кто привлекает детей к публичным демонстрациям, — заведомый преступник, даже если он сам не способен предвидеть последствия своих действий. Наверняка Запад придумает не только эти акции, но и что-то другое. Как сказал великий русский кораблестроитель Алексей Крылов, когда обосновывал расходы на очередную программу в Государственной думе Российской империи: представьте себе все худшее, что вы можете придумать для страны, и имейте в виду, что враг еще изобретательнее вас и придумает много того, что нам просто не придет в голову», — добавляет Вассерман.

Он уверен: наша страна достаточно велика, чтобы независимо от нашего желания задевать интересы практически всего остального мира.

«Понятно, что весь этот мир не будет гореть желанием полностью смириться с этими пересечениями интересов, даже если они будут случайны. От нас попытаются закрываться и заслоняться — и не потому, что подозревают в злых умыслах, а потому что воспринимают нас как слона, который находится в одном помещении со множеством мышей. Он случайно может наступить на них и мыши этого очень боятся», — резюмирует Вассерман.