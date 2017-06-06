Совфед намерен создать комиссию против вмешательства Запада в дела России

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Москва, 6 июня. Совет Федерации может создать специальную комиссию по предотвращению попыток иностранных государств вмешаться во внутренние дела России. Об этом во вторник заявил глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев.

По его словам, комиссия будет мониторить деятельность зарубежных стран, направленную против России. Косачев подчеркнул, что обычно иностранные державы усиливают работу по вмешательству в период выборов.

«Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела. Эти действия характерны для США и их союзников по НАТО», — подчеркнул он.