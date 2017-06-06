ВКС РФ и армия Сирии вернули более 5000 квадратных километров территории САР

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Хомс, 6 июня. Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продвигается в восточном направлении от Пальмиры к пограничному переходу Ат-Танф.

Сирийская армия продолжает реализацию военной операции «Большой рассвет», в данный момент уже отвоеваны новые территории в районе населенного пункта Мохи Аль-Шахмих. По данным военных источников ВС САР достигли перекрестка Джаликам, который связывает область Ат-Танф и границу Сирии и Иордании.

Военные стремятся обезопасить маршрут поставок между Дамаском и Пальмирой, фосфатные шахты и фабрики Хнейфиса. С воздуха правительственные войска прикрывают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что ВВС США сбросили тысячи листовок с призывом к сирийской армии не приближаться к переходу Ат-Танф.