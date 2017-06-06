Смертельное ДТП в Подмосковье: легковушка столкнулась с фурой

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Московской области. Как стало известно, авария произошла накануне вечером на трассе А-107 в городе Подольск.

Так, водитель легковушки Lada допустил столкновение со стоявшим на светофоре грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. В результате сильного удара пассажир отечественного авто получил смертельные травмы и скончался до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе в Ростовской области в результате лобового столкновения иномарки с грузовиком погибли два человека.