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Происшествия
Смертельное ДТП в Подмосковье: легковушка столкнулась с фурой

Смертельное ДТП в Подмосковье: легковушка столкнулась с фурой

12:04  6 Июня 2017
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Смертельное ДТП в Подмосковье: легковушка столкнулась с фурой

Москва, 6 июня. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Московской области. Как стало известно, авария произошла накануне вечером на трассе А-107 в городе Подольск.

Так, водитель легковушки Lada допустил столкновение со стоявшим на светофоре грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. В результате сильного удара пассажир отечественного авто получил смертельные травмы и скончался до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе в Ростовской области в результате лобового столкновения иномарки с грузовиком погибли два человека

#дтп #подмосковье
Тимур Румянцев
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