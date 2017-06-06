Сотрудник УФСИН в Башкирии до смерти забил собутыльника-пенсионера

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Уфа, 6 июня. Начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по республике Башкортостан подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Стычка между мужчинами произошла в поселке Верный. Теперь 56-летний руководитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к 67-летнему знакомому домой, мужчины устроили застолье.

В какой-то момент вспыхнула ссора, гость руками и ногами избил пенсионера и ушел. От полученных повреждений хозяин жилища вскоре скончался.Следователь назначил судмедэкспертизу, чтобы определить точную причину смерти пенсионера. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.