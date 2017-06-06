Ракка: ВВС западной коалиции убили 12 мирных жителей, пытавшихся бежать от ИГ

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Ракка, 6 июня. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла очередной удар по мирным жителям в сирийской Ракке.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что американские ВВС атаковали группу мирных жителей, которая пыталась выбраться из подконтрольного «Исламскому государству»* (террористическая группировка запрещена в России) города Ракка. Гражданские пытались покинуть город по реке Евфрат на лодках.

Коалиция нанесла ракетно-бомбовый удар по пристани, на которой собрались люди. Отмечается, что среди погибших есть женщины и дети. Ранее сообщалось об еще одном авианалете американских летчиков на Ракку, тогда ВВС США убили 43 человека.

* Организация запрещена на территории РФ.