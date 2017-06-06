Любитель красоты погиб, сорвавшись с крыши высотки в Омске

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Омск, 6 июня. Обстоятельства гибели молодого человека, скончавшегося после падения с крыши многоэтажного дома выясняют следователи в Омске.

Трагедия произошла на улице Красный Путь. По предварительным данным, 19-летний парень со своим другом решил полюбоваться городским пейзажем с крыши.

«Забравшись наверх и погуляв, в какой-то момент он оступился и сорвался вниз. От полученных травм парень скончался на месте», - уточнил источник ФАН.

По данному факту начата доследственная проверка. В частности, следователя интересует, как молодые люди попали в дом, в котором не проживают.