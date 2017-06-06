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Политика
Лавров назвал русофобским отношение Польши и Литвы к Калининградской области

Лавров назвал русофобским отношение Польши и Литвы к Калининградской области

11:40  6 Июня 2017
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Лавров назвал русофобским отношение Польши и Литвы к Калининградской области

Калининград, 6 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Польшу и Литву, которые демонстрируют русофобство по отношению к жителям Калининградской области. Об этом он заявил во вторник во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора области Антоном Алихановым.

«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что соседние страны делают все, чтобы отгородиться от российского региона. Литва собирается построить на границе стену, а Польша прерывает договор о малом приграничном передвижении.

#лавров #алиханов
Геннадий Плющев
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