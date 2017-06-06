Тимошенко рассказала, зачем Порошенко ведет войну в Донбассе

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Киев, 6 июня. Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко и его ближайшее окружение кровно заинтересованы в бесконечном продолжении войны в Донбассе. По словам экс-премьера Украины, война обеспечивает Порошенко большими доходами, позволяя при этом оправдывать сколь угодно большой развал в стране.

К этим обвинениям Тимошенко прибавила обвинения в «сворачивании» украинской демократии и нарушении свободы слова в стране.

«Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — объявила Тимошенко в ходе пресс-брифинга.

Напомним, не без усилий действующего президента Украины, допустившего радикализацию и усиление крайних националистических точек зрения, прогресс в ходе переговоров в Минске практически прекратился. В течение прошлого года в адрес Петра Порошенко неоднократно звучали обвинения в умышленном затягивании войны, однако протестное движение не получило большого развития из-за катастрофических явлений в экономике Украины.