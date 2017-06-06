Новости США: интервью с Путиным побило все рекорды, Пенс призвал страны НАТО к единству

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США, 6 июня. Министерство юстиции США расследует слив секретного отчета в СМИ о якобы вмешательстве России в президентские выборы, интервью с Владимиром Путиным прославило американскую журналистку и принесло каналу NBC рекордные рейтинги, вице-президент Майк Пенс считает, что после теракта в Лондоне странам НАТО нужно держаться вместе. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Слив данных

Подрядчик разведслужб США обвиняется в передаче секретного отчета «о вмешательстве России в выборы в 2016 года» в СМИ, сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя министерства юстиции. Это стало первым уголовным делом об утечке данных в администрации президента Дональда Трампа. Данный случай, как пишет издание, продемонстрировал готовность департамента к полномасштабному расследованию, поскольку Трамп заявил, что подобные утечки подрывают авторитет его администрации.

Борьба с терроризмом под флагом НАТО

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что настало время для НАТО «держаться вместе и быть сильными» после недавнего теракта в Лондоне, сообщает служба новостей телеканала CNN.

«Мы будем бороться, чтобы стереть эту раковую опухоль терроризма с раком с лица земли, и мы сделаем это вместе», — сказал Пенс во время выступления на церемонии награждения «За заслуги в международном лидерстве Атлантического совета» в Вашингтоне.

Налоговые будни

Снижение налогов, которое планируется получить через Конгресс США этой осенью, является более приоритетным для стимулирования экономики, чем общая налоговая реформа, сообщает The Washington Times со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Защита окружающей среды

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США лучше знают, как защитить окружающую среду, и не нуждаются в советах со всего мира, сообщает Breitbart.

«Остальной мир хотел бы рассказать нам, как управлять нашей собственной средой, — сказала Хейли в интервью CBS. — И я думаю, что любой человек в Америке может сказать вам, что мы лучше всего решаем, что наша страна должна делать».

Нет радикальному исламизму

Республиканский конгрессмен Клей Хиггинс заявил, что необходимо уничтожить всех радикальных исламистов, сообщает The Washington Post. «Убить! Убить их всех!» — сказал он. Когда Клей Хиггинс был представителем отдела шерифа в сельской Луизиане, его редкая откровенность ускорила его увольнение, но не раньше, чем она привела его к популярности, а в последнее время и к месту в конгрессе.

Популярность благодаря России

Интервью с президентом России Владимиром Путиным принесло каналу NBC рекордное количество просмотров, сообщает ABC News. Журналистка Мегин Келли сказала, что Путин тепло к ней отнесся и был смешным. Напомним, Келли работала на Петербургском международном экономическом форуме, где имела возможность пообщаться с главой России.

Бизнес и политика

Иванка Трамп запросила право на получение еще нескольких торговых марок в Китае, что спровоцировало очередную волну вопросов относительно бизнес-интересов семьи и их расхождения с политикой Трампа, сообщает британская газета Independent.

Успех у зрителей

Фильм Wonder Woman («Чудо-женщина») собрал более 103 миллионов долларов в Северной Америке в течение своих дебютных выходных, сообщает San Francisco Gate. Этот результат уверенно превзошел все прогнозы.

Судебный процесс против актера Билла Косби

Первая свидетельница по делу против Билла Косби расплакалась, когда рассказывала о том, что актер под воздействием наркотиков совершал сексуальное насилие над ней, сообщает Variety. Женщина рассказала, что изначально она была дружелюбна по отношению к знаменитому актеру, поскольку работала с его представителем в агентстве Уильяма Морриса.

«Общение» с дикой природой

Мать из Флориды намеренно позволяла маисовому полозу кусать ее годовалую дочь, съемку процесса она опубликовала в Facebook, сообщает ABC. По ее словам, она считала, что эти укусы абсолютно безвредны для ребенка. «Змея кусала меня и моего сына и после этого не осталось даже следов. Поэтому я решила таким образом познакомить ее с дочерью», — заявила женщина, чье имя не разглашается. Ведется расследование. Сама женщина считает, что люди слишком чувствительны к происшествию.