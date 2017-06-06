Ирак: ИГ удерживает в Западном Мосуле около 100 тысяч детей

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Мосул, 6 июня. По данным ЮНИСЕФ в подконтрольной «Исламскому государству»* части второго по величине города Ирака находятся порядка 100 тысяч детей.

Представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций Питер Хокинс заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) используют детей в качестве живых щитов. Дети погибают и получают ранения, отмечает представитель ООН.

По словам Хокинса дети переживают «страшное насилие и видят жестокость». В некоторых случаях они вынуждены принимать участие в боестолкновениях. Ранее сообщалось, что игиловцы в Мосуле убили более 100 мирных жителей, которые пытались покинуть подконтрольную «Халифату» территорию.

* Организация запрещена на территории РФ.