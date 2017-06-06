Медведев призвал сохранять красоту и чистоту русского языка

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Москва, 6 июня. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поздравил с Пушкинским днем России и с Днем русского языка. Премьер-министр РФ также отметил важность сохранения красоты и чистоты русского языка.

Как говорится в поздравлении Медведева, опубликованном на сайте кабмина, «язык — это живой организм, он меняется, но нам важно сохранять его красоту и чистоту». По словам главы правительства, в кабмине уделяется серьезное внимание данным вопросам.

Прошедшие Годы русского языка, культуры и литературы Медведев назвал ярким подтверждением этому. Премьер также процитировал советского писателя Константина Паустовского, отметив, что без любви к своему языку истинная любовь к своей стране немыслима, передает «Свободная пресса».

Напомним, во вторник в Дании откроют памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Открытие монумента, приуроченное к празднованию Дня русского языка, состоится в Королевской библиотеке Копенгагена.