Россияне назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

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Москва, 6 июня. Большинство россиян считает, что самые высокие зарплаты должны быть в сфере сельского хозяйства и науки. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Более 60% человек считают, что зарплаты в сфере сельского хозяйства должны быть максимально высокими. Около половины опрошенных также выделили научные исследования и разработки. Меньше всего получать должны производители табака и табачных изделий, заявили 37% респондентов.

Самыми прибыльными на сегодняшний день россияне назвали отрасли, связанные с добычей газа и нефти, финансовую и страховую деятельность, производство нефтепродуктов и табака.

Наименее оплачиваемыми считают специальности, связанные с сельским хозяйством, производством текстильных изделий, деятельность гостиниц и предприятий общепита.