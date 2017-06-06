Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой

В Избранное

Скопировать

Доха, 6 июня. Власти Катара призвали к диалогу арабские страны, которые объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

Он заявил, что Катар не будет предпринимать ответных действий, поскольку снизить напряженность в регионе можно только за столом переговоров, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других стран Персидского залива объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в финансировании терроризма.