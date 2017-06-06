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Политика
Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой

Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой

11:26  6 Июня 2017
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Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой

Доха, 6 июня. Власти Катара призвали к диалогу арабские страны, которые объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

Он заявил, что Катар не будет предпринимать ответных действий, поскольку снизить напряженность в регионе можно только за столом переговоров, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других стран Персидского залива объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в финансировании терроризма.   

Геннадий Плющев
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