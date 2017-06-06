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Весь мир
Ирак: в Мосуле обнаружена подземная тюрьма ИГИЛ

Ирак: в Мосуле обнаружена подземная тюрьма ИГИЛ

11:20  6 Июня 2017
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Ирак: в Мосуле обнаружена подземная тюрьма ИГИЛ

Мосул, 6 июня. В западной части Мосула обнаружена подземная тюрьма с десятками заложников «Исламского государства»*.

Иракские источники сообщили, что правительственные войска в ходе операции по освобождению Западного Мосула обнаружили крупную подземную тюрьму террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В тюрьме находились несколько десятков людей, которых исламисты похитили из городов Рамади, Карма, Саклавия и Фаллуджа.

Ирак: в Мосуле обнаружена подземная тюрьма ИГИЛ

Отмечается, что все заложники получили необходимую медицинскую помощь и сейчас проходят проверку документов. По данным ООН в старой части Мосула находится порядка 200 тысяч мирных жителей. Командование армии Ирака заявило, что город будет полностью освобожден от боевиков к 10 июня.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #мосул #ирак #тюрьма
Алексей Громов
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