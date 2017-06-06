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Политика
В Госдуме обсуждают распространение программы реновации на всю Россию

В Госдуме обсуждают распространение программы реновации на всю Россию

11:17  6 Июня 2017
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В Госдуме обсуждают распространение программы реновации на всю Россию

Москва, 6 июня. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не исключает, что после принятия закона о программе реновации в Москве в ГД внесут аналогичный проект, по которому снос пятиэтажных домов распространится на всю страну.

«Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится»,  — приводит РИА Новости слова депутата.

В Госдуме обсуждают распространение программы реновации на всю Россию

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за проведение слушаний о реновации жилья в столице на уровне Мосгордумы и Общественной палаты. По его словам, такое решение было бы правильным.

Алексей Громов
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