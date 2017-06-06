Клинцевич напрямую обратился к литовцам в ответ на русофобскую истерику Грибаускайте

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Новый всплеск антироссийской истерии случился в Прибалтике во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Таллин, где она встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Женщины обсудили самые острые с их точки зрения проблемы стран Балтии, не удержавшись от русофобских заявлений и очередных обвинений в адрес России. Комментируя заявления президента Литвы, хорошо знающий проблемы Прибалтики сенатор Франц Клинцевич напрямую обратился к литовскому народу.

Ранее на сайте президента Литвы появился большой материал о визите Дали Грибаускайте в Эстонию. При этом большая часть статьи была посвящена ритуальным заявлениям о российской угрозе, якобы грозящей Литве, Эстонии и Латвии.

Вот основные тезисы их беседы в изложении официального сайта президента Литвы.

Литва и Эстония — больше, чем соседи, эти страны вместе стремились в НАТО и в ЕС (в чем, отметим, и преуспели). Но теперь им по-прежнему мешают жить одинаковые угрозы, которым надо противостоять.

Из этого следует, что надо укреплять сотрудничество ЕС и НАТО, а также поддерживать те страны, с которыми у России непростые отношения, в первую очередь Украину и Грузию.

Угрозы безопасности со стороны России лидеры Литвы и Эстонии считают главной проблемой Балтии.

«Само соседство с Россией и Белоруссией — угроза, — цитирует слова Грибаускайте «Лента.ру». — Плюс милитаризация Калининградской области, а также использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада».

«Приближаются направленные против Запада учения «Запад»», — скаламбурила президент Литвы, делая соответствующий вывод: дорогая НАТО, дай нам побольше оружия и войск, чтобы мы смогли эффективно защищаться от российской угрозы.

Напомним, накануне появилась информация, что Литва начинает строить забор на границе с Калининградской областью России.

Очередной всплеск вильнюсской антироссийской истерии комментирует человек, хорошо знавший нынешнего литовского президента еще по ее комсомольскому прошлому — первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, который в 70-е — 80-е годы прошлого века служил в Литве в составе Воздушно-десантных войск.

«Даля Грибаускайте — это бывший комсомольский работник, самый отчаянный молодой коммунист, с которым мне приходилось встречаться на разных партийных и комсомольских мероприятиях еще в начала 1980-х годов, когда я служил в седьмой воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в Каунасе, — отметил Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Грибаускайте очень сильно поменялась — и идеологически, и внешне. При этом отмечу — на сегодня в Литве сложилась отчаянная экономическая ситуация. Оттуда уезжает огромное количество людей — ежегодно эмигрирует 50 с лишним тысяч человек. Таким образом, количество людей старшего поколения и детей там становится больше, а работоспособных граждан остается совсем мало. Литва, исходя из ее нынешнего экономического положения, на грани катастрофы. И в этих условиях эти люди с таким удивительно сильным коммунистическим прошлым, которые знают экономику и, в общем-то, разбираются в политике, строят из проволоки забор, который якобы должен спасти их от российской угрозы».

Кроме того, по словам сенатора Клинцевича, в Прибалтике не утихает истерика по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад», которые, как было неоднократно заявлено российским руководством, не несут никакой угрозы другим странам.

«Что-то они очень сильно разволновались из-за того, что Россия с учетом планов нашего Генштаба, а также исходя из информации о действиях НАТО у наших границ, на регулярной основе проводит учения для поддержания боевой готовности нашей армии, — отметил первый зампред комитета по безопасности Совфеда. — Неоднократно говорилось, что эти учения связаны только с одним — с повышением боеспособности российских вооруженных сил».

При этом действия НАТО в странах Балтии отнюдь не так невинны, как руководство прибалтийских стран пытается доказать, отметил собеседник ФАН.

«Хотел бы сказать, что нас беспокоит, — отметил Клинцевич. — Нас беспокоит, что на территории Литвы и других прибалтийских стран НАТО весьма эффективно использует бывшую советскую инфраструктуру, размещая на территории наших бывших баз свои военные объекты. И второе. Я понимаю президента Литвы, у нее очень большие проблемы, ей уже не избраться, уровень жизни в стране не поднять, и единственное, чем она пытается поднять свой рейтинг, — это русофобская политика, которая востребована сегодня Соединенными Штатами. Это для литовских властей единственный козырь, благодаря которому они надеются хоть как-то удержаться на плаву, а, возможно, и получить какие-то кредиты. Поэтому они и изображают себя такими бедными и несчастными, находящимися на грани гибели из-за якобы каких-то агрессивных действий Российской Федерации».

В заключение сенатор Клинцевич через Федеральное агентство новостей обратился напрямую к литовскому народу.