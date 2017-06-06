Путин дает интервью: новый фильм Стоуна о президенте РФ выйдет в США 12 июня

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Вашингтон, 6 июня. Документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном, покажут в США 12 июня.

О планах снять фильм о российском лидере Стоун заявил еще в 2014 году. В итоге он создал четырехсерийную ленту, основанную на интервью с президентом РФ. Все четыре серии будут показаны в эфире канале Showtime (подразделение компании CBS) с 12 по 15 июня.

Проморолик нового фильма уже доступен в Сети.



