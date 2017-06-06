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Происшествия
Неизвестный бандит пырнул девушку ножом в подъезде дома в Москве

Неизвестный бандит пырнул девушку ножом в подъезде дома в Москве

11:11  6 Июня 2017
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Неизвестный бандит пырнул девушку ножом в подъезде дома в Москве

Москва, 6 июня. Неизвестный бандит пытался зарезать девушку в подъезде жилого дома на Открытом шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как стало известно, мужчина накинулся на москвичку, ранил ее в живот и скрылся в неизвестном направлении. В данный момент пострадавшая находится в одной из больниц российской столицы. О ее состоянии не сообщается.

По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

#нападение #москва
Алексей Громов
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