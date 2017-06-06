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Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии начала новое наступление на северо-западе провинции

Алеппо: армия Сирии начала новое наступление на северо-западе провинции

11:03  6 Июня 2017
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Алеппо: армия Сирии начала новое наступление на северо-западе провинции

Алеппо, 6 июня. Сирийская арабская армия и Национальные силы обороны намерены освободить от боевиков ключевые высоты к северо-западу от Алеппо.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что САА и отряды национального ополчения ведут боевые действия в районе равнины Анадан. Целью наступления является возвышенность Таль Мусайабин, которая в данный момент находится под контролем террористов.

Алеппо: армия Сирии начала новое наступление на северо-западе провинции

Отмечается, что в случае успешного завершения военной операции Сирийская арабская армия сможет установить огневой контроль над стратегически важным районом Хайян.

#сирия #алеппо #саа #наступление
Алексей Громов
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