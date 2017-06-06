Ученые раскрыли тайну гигантского океана на Марсе

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Нью-Йорк, 6 июня. Ученые из Университета Северного Иллинойса провели компьютерное моделирование древнего Марса с целью определить форму и глубину океана, когда-то существовавшего на древней планете. Для этого ученые попытались оценить количество воды, которое когда-то потребовалось для того, чтобы проложить крупнейшие марсианские каналы и ущелья, такие как каньон Маринер.

Возраст большей части древней марсианской сети долин превышает три миллиарда лет. Ученые применили новый алгоритм, чтобы определить количество воды, которая пробила эти долины.

«Наши наиболее скромные оценки общего объема сети марсианских долин и общего количество воды, необходимого для того, чтобы их пробить, в десять раз превышают наиболее смелые ранние оценки, — утверждает профессор географии из Университета Северного Иллинойса Вей Луо. — Это означает, что вода не один раз циркулировала в системе этих долин, а для того, чтобы существовал столь значительный водообмен, необходимо существование большого открытого океана».

Однако в этой теории не хватает важной детали — остается неизвестным, каким образом марсианский климат допускал существование жидкой воды. Марс находится куда дальше от Солнца, чем Земля, да и Солнце в ту эпоху светило несколько слабее, чем сейчас. Пока что ни одна климатическая модель не позволила объяснить, как климат Марса оставался теплым.