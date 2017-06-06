Донбасс: ВСУ обстреляли 26 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков

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Донецк, 6 июня. Украинские военные обстреляли 26 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ 71 раз нарушила режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, противник открывал огонь из танковых орудий и артиллерии, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение суток понедельника 5 июня восемь раз нарушили в Луганской народной республике «режим тишины», снова и снова обстреливая территорию ЛНР.