Актер Гармаш устроил ДТП в центре Пскова

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Псков, 6 июня. Российский актер Сергей Гармаш устроил ДТП на улице Кузнецкой в Пскове. В результате столкновения двух легковых авто обошлось без пострадавших, сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что накануне вечером артист за рулем Hyundai допустил столкновение со стоящим автомобилем «ВАЗ-2112». Аварию оформили без участия инспекторов ГИБДД.

«Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы УВД по Псковской области Алексея Баранова.

Гармаш приехал в Псков для съемок в фильме режиссера Дмитрия Месхиева, который носит рабочее название «Преданные».