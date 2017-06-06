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Общество
ВКС РФ доложили Шойгу об успешном обнаружении более 40 ракетных пусков

ВКС РФ доложили Шойгу об успешном обнаружении более 40 ракетных пусков

10:58  6 Июня 2017
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ВКС РФ доложили Шойгу об успешном обнаружении более 40 ракетных пусков

Москва, 6 июня. Космические войска ВКС РФ в 2016 году обнаружили свыше 40 пусков зарубежных и российских ракет космического назначения, заявил командующий космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко.

Российские Системы предупреждения о ракетном нападении ВКС РФ зафиксировали все ракетные пуски в зоне ответственности, заявил командующий космическими войсками Александр Головко. По его словам, в 2016 году было обнаружено более 40 пусков зарубежных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, пишет РИА Новости.

Об этом Головко доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во ходе инспектирования радиолокационной станции «Воронеж-ДМ», которая базируется в районе Енисейска в Красноярском крае. Ранее министр оборонного ведомства прокомментировал боеготовность Ракетных войск стратегического назначения, которые проходят модернизацию.

Ирина Селезнева
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