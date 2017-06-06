Сирия сегодня: ИГИЛ наступает на Дейр эз-Зор, Ракка под огнем коалиции, храмы Алеппо

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Сирия, 6 июня. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) наступают на позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Дейр эз-Зора. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами равняет с землей Ракку. Восстановление христианских храмов идет в Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Наступление на Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»* наступают на позиции правительственной армии, используя артиллерию и бронетехнику. В ходе своего наступления боевикам ИГ* удалось отбить у подразделений САА населенный пункт Тель Умм Аббуд. Сирийская армия была вынуждена отступить. Несмотря на взятие населенного пункта, террористы несут тяжелые потери.

Напомним, с 2014 года город Дейр эз-Зор находится в окружении боевиков «Исламского государства». Террористы ежедневно предпринимают попытки выбить правительственные силы, состоящие в основном из сил самообороны. В свою очередь сирийская авиация и российские Воздушно-космические силы (ВКС) обеспечивают город гуманитарной помощью и наносят авиаудары по позициям исламистов.

Храмы в Алеппо

Как заявил журналистам настоятель Антиохийского православного храма святого пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар, в освобожденный от боевиков незаконных вооруженных формирований город Алеппо возвращаются тысячи христиан из различных конфессий. Он отметил, что им предстоит возродить разрушенные в ходе боевых столкновений храмы и многовековые традиции добрососедского отношения к мусульманским общинам.

По словам Азара, в Алеппо вернулось более 25 тысяч христиан. Еще в период ожесточенных боев их насчитывалось несколько десятков.

Священник заметил, что от рук террористов в старой части Алеппо сильно пострадали 13 древних церквей. Некоторые из них были полностью уничтожены.

Напомним, что в террористы целенаправленно взрывали христианские храмы. Более того, боевики использовали святыни в качестве укрытий и огневых точек.

Ракка под огнем

Как передает Lenta.ru, около 30 беженцев из Ракки погибли в результате авиаудара боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Сообщается, что авиация коалиции обстреляла мирных жителей, когда те пытались покинуть Ракку на лодках через реку Евфрат.

Напомним, 3 июня коалиционные силы нанесли массированный удар по Ракке. В результате авианалета погибли не менее 43 мирных сирийцев, включая женщин и детей. Обстрелу подвергся шестиэтажный жилой дом.

В марте сирийская организация по правам человека сообщила, что в результате бомбардировок международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, за последний месяц на территории Сирийской Арабской Республики мирных жителей погибло больше, чем от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство».

Последние несколько месяцев курдские вооруженные формирования при поддержке коалиции осуществляют «освобождение» города Ракки — столицы ИГ. Небрежность коалиции в выборе целей и огромное количество жертв среди мирного населения вызывает серьезную обеспокоенность в ООН.

* Организация запрещена на территории РФ.